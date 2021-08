Junto de algumas fotografias em que aparece ao lado dos pequenos Matias e Noah (filhos de Ricardo e Rita Raposo), João Soares escreveu um pequeno texto onde fala sobre os netos.

"Creio que todos nós temos âncoras na vida. Âncoras que nos agarram a ela. Que nos fazem aguentar tudo. A lutar contra todos. A encontrar forças onde nem sabemos que ela existe. A superar-nos. A elevar-nos. Desde o dia em que nasceram, estes dois, são âncoras minhas. Por eles, vale tudo! Faço tudo! O que posso e o que não posso. O que consigo, e o que não pensava conseguir. Tudo", começou por escrever o viúvo de Maria João Abreu.

"Não são do meu sangue. Nem da minha carne. E nem usam o meu nome. São os meus netos. Que eu amo. Oh, como amo!… E que não amaria mais, ainda que no seu corpo lhes corresse o meu sangue, comungassem da minha carne ou que partilhassem o meu apelido. Que não consigo não amar. Que amei todos os dias desde que nasceram. E que irei amar até deixar de ser. Até me extinguir. E depois disso também, se possível for. Hoje, mais do que ontem. Amanhã, mais do que hoje", destacou de seguida.

"Este é um amor que não se explica. Sente-se. Pela verdade. E intensidade. Tal como alguns outros que nos surpreendem no decurso da vida. Meus netos, meus amores, repito-me e repetir-me-ei sempre, por ser verdade: que o mundo vos sorria. Que a dor vos seja poupada. E a felicidade merecida. E obrigado por me deixarem ser avô. Vosso", completou.

De referir que João Soares tem aproveitado estes dias quentes para desfrutar de momentos relaxantes.

