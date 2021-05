João Soares terminou a semana com a publicação de um novo texto na sua página de Instagram, no qual abre o coração para falar de como têm sido os dias depois da morte de Maria João Abreu, com quem era casado desde 2012.

"Viver sem a João... Viver sem a João é sobreviver. É viver pela metade. Pela metade menor, porque a metade da João era a metade maior. Contradição matemática, eu sei, mas vida tem destas coisas... Coisas que não se explicam. Coisas que se sentem", começou por escrever.

"Viver sem a João não é passar de plural a singular, não... É passar de um, a uma parte dele. Porque nós éramos um. Uma entidade, uma alma, um modo de vida. Uma Vida. Éramos 'Os Joões'. Somos 'Os Joões' que agora passam a ser algo menor, porque a maior parte está na parte que seguiu noutra viagem. Está na parte da minha João. Está na parte que partiu. Os Joões agora, sou eu. Sem ela. Por ela. Pelo que ela me imprimiu. Pelo que ela é para mim. Pelo interminável e incondicional amor que lhe tenho", continuou.

E rematou: "Ela disse 'Amem-se. E vivam como se fosse o último dia. E amanhã logo se vê'. E assim farei. É tudo o que posso fazer. É apenas o que posso fazer. A João era a minha vida. Foi. É. E sempre será".

Maria João Abreu perdeu a vida aos 57 anos, quase duas semanas depois de ter sido internada devido ao rompimento de um aneurisma. A atriz estava nos bastidores da novela 'A Serra', da SIC, quando se sentiu mal e foi levada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde acabou por morrer.

Deixou o marido, João Soares, e dois filhos, Miguel e Ricardo, que nasceram do casamento de 23 anos com o ator José Raposo.

