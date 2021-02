Esta segunda-feira, o Page Six avançou com a informação de a viúva de Larry King, Shawn King, estar a planear contestar o testamento do apresentador, que morreu no passado mês de janeiro.

De referir que Shawn ficou fora do testamento, estando a fortuna apenas dividida entre os filhos de Larry.

Esta terça-feira, os advogados de Shawn entregaram os documentos legais num tribunal de Los Angeles.

Larry pediu o divórcio a Shawn em 2019, processo que nunca foi concluído.

Shawn, de 61 anos, afirma que o apresentador pode ter assinado o documento sem saber que se tratava de um novo testamento, uma vez que estava muito doente. Por isso, está a pedir que o testamento que foi assinado em 2015 - que diz que foi feito por ela e por Larry "como um casal" com a ajuda de um advogado - seja reconhecido como o verdadeiro.

Esta nova versão do documento foi escrita cerca de dois meses depois de pedir o divórcio, mas Shawn deu a entender que o casal estava prestes a reconciliar-se quando o apresentador morreu.

