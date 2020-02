Vanessa Bryant , a viúva de Kobe Bryant, voltou a emocionar os seus seguidores do Instagram com uma publicação carregada de emoções fortes. A mulher do atleta partilhou na sua conta oficial um vídeo onde mostra os primeiros passos da filha bebé, a pequena Capri, de sete meses.

"A Koko é parecida com a minha Gigi [filha de Kobe e Vanessa Bryant] com os olhos do pai [Kobe Bryant]", pode ler-se na legenda das imagens.

Recorde-se que Gianna, conhecida como Gigi, de apenas 13 anos, viajava com o pai de helicóptero no dia em que devido a um trágico acidente os dois acabaram por morrer.

A cargo de Vanessa ficaram três filhas, Capri, a menina do vídeo, e ainda Natália e Bianca.

Leia Também: Spike Lee homenageia Kobe Bryant durante cerimónia dos Óscares