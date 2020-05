Esta terça-feira, dia 5, Vanessa Bryant completou 38 anos de vida, data que evidenciou nas suas redes sociais partilhando uma carta que Kobe Bryant lhe escreveu antes de morrer.

"Ontem encontrei este envelope que dizia: para o amor da minha vida", afirmou Vanessa na legenda de uma fotografia onde mostra a referida carta.

"Esperei para abri-la no meu aniversário. Deu-me um incentivo para o dia de hoje. Tenho saudades do amor da minha vida e da minha pequena mamacita. Estou grata por ter acordado com as minhas meninas hoje. Quem me dera que estivéssemos todos juntos", completou.

Recorde-se que Vanessa ficou viúva após a morte de Kobe e da filha, Gianna, num trágico acidente de helicóptero em janeiro deste ano.

