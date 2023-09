Vítor Silva Costa não quis faltar à festa de apresentação da nova grelha da SIC, embora soubesse que o alegado romance com Bárbara Branco lhe faria ter ainda mais olhos postos em si do que o habitual.

Chegou ao cineteatro Capitólio acompanhado da agente, Rita Carrelo, e nunca recusou falar com os jornalistas, embora tenha optado por se desviar do tema incontornável do momento.

Sobre a possível relação amorosa com Bárbara Branco, com quem contracena na novela 'Flor Sem Tempo, Vítor disse: "não falo sobre o assunto".

Sem confirmar nem desmentir estas notícias, o ator optou por se mostrar apenas focado no seu percurso, que deseja que continue a passar pela SIC.

Já Bárbara Branco não esteve presente na festa e não se conhece nenhum projeto seu neste canal para o futuro.

Leia Também: Gravações de 'Flor Sem Tempo' chegaram ao fim. As fotos do último dia