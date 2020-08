Iolanda Laranjeiro viu a sua vida mudar por completo com o nascimento da filha, a pequena Simone, no dia 27 de julho. Desde então, a atriz tem partilhado vários momentos desta nova fase no Instagram, onde conta aos fãs como é que estão a ser estes primeiros tempos da maternidade.

Ainda esta terça-feira, Iolanda contou aos fãs que conseguiu aproveitar uns minutos de sol enquanto o companheiro ficou com a filha. Um momento que não resistiu em deixar marcado na rede social.

"Papá, vigia por 15 min. Vou ao pátio apanhar 15 min de sol. Vitamina D. A ver se o corpo sorri. Estou de soutien de amamentação e calções de pijama. Siga. São só 15 min, ninguém vê. Abrir os olhos? Nem pensar, quem é em que consegue com este sol? Lá para daqui a... uns tempos, vá", escreveu na legenda das imagens que pode ver na publicação.

