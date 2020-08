Menos de um mês depois de ter sido mãe pela primeira vez, da pequena Sinome, fruto do casamento com Marcantonio Del Carlo, Iolanda Laranjeiro falou abertamente sobre a sua experiência enquanto mãe de primeira viagem durante a pandemia.

"Nos raros momentos em que ela adormece, eu corro para a cozinha, para o computador, para todos os sítios onde tento chegar como antes, sem sucesso, pois raramente sequer me consigo aproximar de outra missão que não a de cuidar dela. Salva-me a prenda da tia que me permite vê-la e ouvi-la enquanto ando pela casa em doida a cumprir missões. Uma prenda preciosa. Salva-me a amizade e o carinho dos meus. Sempre. Como sempre. Ser mãe em tempos COVID quer dizer não poder ter a ajuda normal, o enquadramento habitual", começou por escrever, destacando a ajuda que tem recebido das amigas.

"O Marcantonio Del Carlo teve de voltar ao trabalho cedo (também devido à Covid que atrasou tudo e o reteve com compromissos até agora) e eu e a Simone íamos ficar as duas. Uma amiga de uma generosidade indescritível rumou do Algarve (a sua terra) para o pé de mim duas semanas. Fez o teste à Covid, estava negativo e internou-se comigo, com o Marcantonio e com a Simone duas semanas. E sim, isso quis dizer tudo: dormir comigo quando era preciso, cozinhar, passar a ferro, ir às compras, embalar a minha Simone, tudo. Nunca poderei agradecer ou explicar o que isto significou", contou.

"Depois de duas semanas, teve de rumar à sua vida e lá ficava eu com a princesa Simone quando pai está fora na montagem e ensaios da peça que vai estrear no Trindade em Setembro. Depois de um dia complicado, hoje, o grupo das melhores amigas do mundo uniu-se e uma já me foi às compras, outras duas já marcaram dia para trazer almoço, outra vem cá hoje tratar do jantar, outra já se inscreveu para Setembro. Enfim... não tenho palavras. Sempre que o pai ou a família não podem ajudar, cá estão as minhas guerreiras, como sempre, de mão dada a mim e agora à minha doce Simone. Há quem tenha dúvidas sobre a Amizade e a sua amplitude. Eu nunca tive nem nunca terei. O que tenho é uma sorte do caraças, porque tenho as melhores amigas do Mundo", acrescentou, agradecendo todo o apoio que tem recebido nesta nova fase da sua vida.

