O icónico vestido da Giorgio Armani usado por Meghan Markle na entrevista que deu a Oprah Winfrey, em março de 2021, foi considerado como o 'Vestido do Ano' pelo Fashion Museum Bath.

O vestido preto, com flores de lótus desenhadas no peito, que custa 4700 dólares (4183 euros), faz parte da exposição 'A History of Fashion in 100 Objects' ['História da Moda em 100 Objetos'].

A duquesa, que teve problemas a nível de saúde mental durante o tempo que trabalhou para a realeza, terá escolhido a peça numa "associação simbólica ao renascimento, regeneração e iluminação espiritual, assim como a sua capacidade de florescer apesar das condições difíceis", conforme é descrito.



© Reprodução - CBS

