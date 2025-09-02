O clima de tensão permanece na casa do 'Big Brother Verão' e nem mesmo o aproximar da final, marcada para o dia 12 de setembro, acalma os ânimos.

Viriato Quintela acusou Catarina Miranda e Afonso Leitão de o terem magoado durante uma dinâmica.

"Tu puxaste-me, eu caí para cima de ti e eu é que ainda te magoei.

Eu não achei brincadeira, não achei nada de brincadeira naquilo. Se vos é permitido, está tudo ok. O que é que eu posso fazer?", atirou o ator durante uma dinâmica na qual aproveitou para queixar-se.

"Tu é que és a agressora aqui, não sou eu", apontou.

"Nem a palavra agressor tu sabes o que quer dizer. Não te puxei, nem te toquei, por isso não fui sancionada. Tu mandaste-te para cima de mim, aleijaste-me na cara e no ombro e eu não me queixei em momento algum. Quando o Big Brother me perguntou, eu disse que como é obvio foi uma brincadeira", disparou Miranda, referindo que chegou mesmo a fazer gelo.

"Tu prendeste-me o braço, eu caí por cima de ti e eu é que ainda te fiz mal?", questionou Viriato.

"Chamar agressor é muito grave, porque tu nem sequer sabes o que é um agressor", defendeu-se a concorrente.

"Foi um corte lixado"

Numa outra ocasião, Viriato Quintela voltou a queixar-se do corte que terá sofrido durante um jogo em que alegadamente terá sido empurrado por Catarina Miranda e Afonso Leitão.

"Eu não me feri sozinho. Fui puxado pelo braço. Ela não me largou. Eles agrediram-me, invadiram o meu espaço", apontou, referindo ainda relativamente ao ferimento: "foi um corte lixado".

"O Bruno empurrou-lhe os pés, é expulso. Eu tenho aqui cortes e o caraças... Então, amigos, o que é que se anda a passar aqui?", questionou, colocando em causa as decisões da produção do reality show.

Gritaria entre Bruna e Afonso Leitão

Na mesma dinâmica em que Viriato Quintela acusou Catarina Miranda de agressão, Bruna perdeu a cabeça com Afonso Leitão.

"Deixa-me terminar o raciocínio e depois colocas a questão. Isto é a coisa mais infantil. Afonso, estás a faltar-me ao respeito. Deixa de ser puto. Deixa de ser embirrante e deixa de ser gozão", disse aos gritos.

"Prova terminada. Falta de respeito. Eu não falto ao respeito a ninguém, eu exijo que me respeitem", continuou, dando a dinâmica por terminada e impedindo o colega de falar.