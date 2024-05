O caso de violência doméstica a envolver José Castelo Branco, acusado de agredir física e psicologicamente a mulher, Betty Grafstein, já chegou à imprensa internacional.

O website Page Six deu destaque ao caso lembrando uma entrevista que o socialite deu ao The Sun, na qual referiu que se sustentava com o "próprio dinheiro", lamentando as acusações de se aproveitar da fortuna da mulher.

Recorde-se que na manhã desta terça-feira, 21 de maio, Roger Grafstein, filho da antiga joelheira, chegou a Portugal.

Segundo avançou a TVI, este pretende atualizar-se relativamente ao estado de saúde da mãe, ajudá-la no processo de divórcio e levá-la para os Estados Unidos.

