Roger Grafstein, filho de Betty Grafstein, já está em Portugal. A TVI registou o momento em que o filho da antiga joalheira chegou ao Aeroporto de Lisboa, acompanhado por seguranças, por volta das 11h da manhã, esta terça-feira, dia 21.

Segundo a estação de televisão, Roger pretende tomar conhecimento do estado de saúde da mãe e ajudar no processo de divórcio de José Castelo Branco.

O seu objetivo é também levar Betty Grafstein de volta para os Estados Unidos.

Note-se que o socialite foi acusado de violência doméstica por parte da companheira, que está internada há um mês no hospital na sequência de uma queda que originou uma fratura no fémur. Entretanto, também foi diagnosticada com uma pneumonia.

Após ter ido a tribunal, Castelo Branco ficou impedido de se aproximar de Betty por decisão do juiz.