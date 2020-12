Viola Davis ficou absolutamente devastada quando a 23 de agosto deste ano soube que o amigo Chadwick Boseman tinha morrido. Os dois tinham uma relação de grande cumplicidade, particularmente depois de terem trabalhado juntos no filme 'Ma Rainey's Black Bottom'.

Viola admite que precisou de tempo para conseguir lidar com a perda e que quando soube da notícia nem queria acreditar.

"Eu desabei quando soube que ele morreu. Deus sabe que todos nós gostaríamos que ele vivesse mais 50 anos", conta a atriz, citada pelo site Yahoo.

Apesar da dor, Viola recusasse a ver a vida do amigo "de forma trágica". "Sinto que ele estava sempre a viver o momento, extraindo cada pedacinho da vida", realça, dando conta de que com ele aprendeu que o mais importante da vida não é a quantidade de tempo que vivemos, mas sim a qualidade do tempo que temos.

Chadwick, recorde-se, morreu após quatro contra um cancro no cólon.

