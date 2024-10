Daniela Ruah foi uma das atrizes que marcou presença no Tribeca Festival Lisboa, e participou na 'talk' sobre atores que passaram a ocupar o lugar do realizador, juntamente com Griffin Dunne e Francisco Froes.

Em conversa com os jornalistas, depois do debate moderado por Ana Patrícia Carvalho, a atriz falou sobre as novas aventuras no mundo da realização - vai fazer parte da equipa de realizadores da série 'Equalizer'.

Sobre a relação entre os EUA, onde mora com a família, e Portugal, disse: "Não me sinto nem mais uma coisa, nem outra. Na pele sou mais americana, mas na alma sou mais portuguesa".

A atriz mantém o trabalho nos dois países, garantindo que existe sempre "a possibilidade de trabalhar como atriz, e como realizadora, aqui e lá".

As saudades maiores de Portugal conseguiu colmatar com a ida definitiva da mãe para os EUA, há três anos: "Desde os 18 anos que não vivia no mesmo país que os meus pais."

Quando questionada pelo Fama ao Minuto sobre se costuma vir a Portugal muitas vezes em família, respondeu: "Sim. Todos os anos, no verão, isso está sempre marcado. E, este ano, por acaso, consegui vir três vezes. Viemos em março, para as férias da Páscoa, porque como agora acabou a série, já tenho essa disponibilidade para vir nessa altura. Depois, estivemos cá em julho e eu depois estive cá em trabalho, em setembro".

Criado há 22 anos pelo ator norte-americano Robert De Niro e pela produtora Jane Rosenthal, o Tribeca Festival tem a sua primeira edição europeia no Beato Innovation District, em Lisboa, durante os dias 18 e 19 de outubro.