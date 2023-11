Travis Scott surpreendeu tudo e todos ao surgir na companhia da filha Stormi durante o concerto em Los Angeles, no passado domingo, dia 5 de novembro.

Em vídeo do espetáculo que estão a circular nas redes sociais podemos ver a menina, de cinco anos, de mão dada com o pai e com toda a segurança numa plataforma suspensa.

Esta não é a primeira vez que a pequena Stormi se junta ao pai nos eventos musicais. Na verdade, recorda o E! News, a menina participou no último álbum do pai, 'Utopia', lançado em julho.

No tema 'Thank God', perto do fim do tema, a menina diz "isso mesmo, papá".

De recordar que a pequena Stormi é fruto da relação terminada de Travis com Kylie Jenner. O ex-casal tem ainda em comum o filho Aire.

