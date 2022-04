Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, partilhou um ternurento vídeo na sua conta de Instagram no qual canta com uma das filhas, a pequena Tia, de três anos.

A estrela de Hollywood aproveitou a ocasião para refletir sobre a importância de se valorizar todos os momentos que são passados com os filhos, uma vez que o tempo passa demasiado depressa.

"O meu pequeno furacão Tia queria que eu cantasse a música preferida dela. Uma música que todos os pais de meninas vão apreciar, sobre um pai que entrega a sua filha em casamento", começa por referir.

"Tenho 100% de certeza sobre umas coisas:

1. Um dia vou entregá-la orgulhosamente quando ela decidir casar. O meu único desejo é que a pessoa [que escolher] seja generosa, amorosa e um bom ser humano.

2. Ela só tem três anos agora, mas sei que, um dia, sair e cantar com o papá já não será fixe, por isso, vou aproveitar estes momentos enquanto puder, - em que ela canta nas notas mais queridas e eu em tons que nem existem.

Com os nossos bebés, a vida passa rápido. Temos de a viver ao máximo", completa na legenda da publicação.

Veja o vídeo em baixo.

