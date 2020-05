Longe dos palcos por causa da pandemia que afetou profundamente a classe artística, Leandro partilhou um vídeo na sua conta de Instagram no qual aparece a trabalhar nas obras. Sem preconceito, o cantor fez saber que não tem medo de enfrentar a vida e de arregaçar as mangas nos momentos mais difíceis.

"Muitos falam da minha vida como se eu tivesse uma dívida para com eles, mas poucos faziam o que faço!", começa por notar.

"Podia ficar em casa sentado a comer e beber, mas o exemplo vem de cima! Eu não tenho as minhas coisas a cair do ar, eu LUTOOOOOO, EU SUJO-ME, EU DOU O EXEMPLO AOS MEUS FUNCIONÁRIOS, QUE SOU EXATAMENTE IGUAL A ELES, MESMO APARECENDO DE FATO EU TAMBÉM VISTO A ROUPA DE TRABALHO. NÃO INTERESSA SE FAÇO BEM OU MAL , MAS TENTO", nota ainda na legenda do vídeo.

Veja vídeo:

