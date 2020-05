"Muitas mensagens me chegam a perguntar o porquê de não fazer diretos para vocês. Eu decidi fazer uma paragem nesta altura com a música... Irei dar um tempo e quando tudo voltar ao normal voltarei com muita força para estar convosco em cima dos palcos", foram estas as palavras que Leandro usou para se dirigir aos fãs na manhã desta quinta-feira, dia 7, numa publicação que fez na sua página de Instagram.

Uma mensagem onde fez questão de destacar: "Isto não é um adeus nem é um fim apenas um até já".

Mas não ficou por aqui. Poucas horas depois, o artista voltou a recorrer à mesma rede social para explicar melhor a sua decisão.

"O que quis dizer é que não vou mais fazer lives porque quero que as pessoas percebam que somos artistas profissionais, não temos esta profissão como hobbie", diz num vídeo, referindo-se de seguida à luta contra a pandemia da Covid-19.

"Toca a toda gente, eu sei, mas o nosso instrumento de trabalho é a voz e quando pensamos em fazer live, agradecer e dar ao público um bocadinho de nós, também deviríamos receber um bocadinho para que possamos ultrapassar este crise e ter algum valor para também pagar as nossas contas. O que quero dizer é que em muitos países os lives são pagos e nós também deviríamos ter essa situação cá", destaca.

Antes de terminar, Leandro reforça que não vai desistir do mundo da música, apenas vai deixar de cantar em diretos nas redes sociais. No entanto, irá continuar ativo nas mesmas. "Não vou deixar a música nunca, vou regressar com muita força", garante.

Veja o vídeo na galeria.

