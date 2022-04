Sara Matos tem surpreendido os seguidores da sua página de Instagram com carinhosas imagens do filho, Manuel, que nasceu em setembro do ano passado.

E depois de ter mostrado o bebé com o papá, Pedro Teixeira, voltou a recorrer às stories para destacar alguns vídeos onde o menino aparece a gatinhar.

Um carinhoso momento que deixou a mamã 'derretida' e que pode ver na galeria.

Leia Também: "Não aguento". Sara Matos partilha vídeo amoroso de Pedro Teixeira