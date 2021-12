Rui Pedro Figueiredo pediu Jéssica Antunes em casamento. O pedido aconteceu este sábado, 25 de dezembro, dia em que completaram o primeiro aniversário de namoro, e foi partilhado nas redes sociais.

"Foi durante este ano que soubemos que íamos ser pais. Hoje estamos a dias de finalmente conhecer o nosso bebé. Hoje, depois de todas as prendas estarem abertas, ele pediu à família que presenciou o pedido de namoro, que ficasse porque queria que vissem um vídeo que preparou. No final do vídeo, estava um pedido. Eu e o meu bebé chorámos de felicidade agarrados a ele", contou Jéssica Antunes.

"É com ele que quero estar para sempre. Só com ele faz sentido. Hoje, passado um ano de namoro, estou noiva. Noiva do homem da minha vida. Sem palavras. Só feliz, muito feliz", rematou.

Rui Pedro Figueiredo e Jéssica Antunes, recorde-se, conheceram-se o ano passado, durante a participação no 'Big Brother - A Revolução', e estão a poucos dias de darem as boas-vindas ao primeiro bebé.

Veja abaixo a surpresa que o empresário preparou à companheira.

