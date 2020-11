Quando se é mãe todos os momentos no crescimento dos filhos contam, sobretudo as estreias. Tendo isto em conta, Rita Pereira revelou o seu lado de 'mamã babada' ao mostrar a primeira vez que levou o filho Lonô a um cabeleireiro.

A artista registou o momento e partilhou-o com os seguidores do Instagram.

Este dia, como a própria o referiu, serviu apenas para pentear o cabelo do menino de um ano, fruto do relacionamento com Guillaume Lalung.

Veja o momento na galeria.

