Apesar de todos os alertas relativos à pandemia do novo coronavírus, esta quinta-feira, dia 19 de março, celebra-se o Dia do Pai, por isso, foram várias as figuras públicas que marcaram a data nas redes sociais.

Uma dessas pessoas foi Rita Pereira. Na sua conta de Instagram, a atriz publicou um divertido vídeo no qual surge acompanhada pelo namorado, Guillaume Lalung, e o filho de ambos, o pequeno Lonô, de um ano de idade.

"Feliz dia do pai!", afirmou na legenda da publicação.

