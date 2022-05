Aos 34 anos, Rihanna está grávida pela primeira vez. A artista aguarda a chegada do bebé, fruto do seu relacionamento com A$AP Rocky.

Ao longo do tempo de gestação, Rihanna tem vindo a exibir, orgulhosamente, a sua barriga de grávida, que cresce a cada dia que passa.

Ainda este sábado, 7 de maio, a empresária partilhou um vídeo na sua conta de Instagram em que aparece a cuidar da sua pele.

"E isto é amor próprio", referiu na legenda da publicação.

Veja o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por badgalriri (@badgalriri)

