Ana Garcia Martins partilhou o resultado final de uma brincadeira que fez no supermercado com os filhos. Na sua página de Instagram, a influenciadora digital explicou em que consistia o desafio.

"Vi isto no Tik Tok e pensei 'TENHO de fazer!'. No vídeo original era uma avó que desafiava um neto, mas eu achei que os miúdos iam adorar. E também já não tenho nenhuma avó, o que, parecendo que não, tornava a coisa mais difícil. O que nós nos rimos com isto, não tem explicação. Sobretudo com o ovo que ficou a parecer a irmã Lúcia", nota.

Eis o vídeo.

Recorde-se que Ana é mãe de Mateus e Benedita, frutos do anterior casamento com Ricardo Martins Pereira.

