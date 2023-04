Pete Davidson gritou com um homem depois do mesmo ter tentado colocar os braço à volta do comediante. O episódio aconteceu após terem assistido a um jogo no Madison Square Garden, em Nova Iorque, no domingo.

A ex-estrela do 'Saturday Night Live' tinha parado para tirar fotografias com fãs, depois de ter assistido a um jogo da equipa de basquetebol New York Knicks contra o Cleveland Cavaliers.

O momento ficou registado num vídeo que foi depois divulgado nas redes sociais.

De acordo com o Page Six, Pete assistiu à partida ao lado do também comediante Jon Stewart.

