Ao longo dos últimos anos, Pete Davidson entrou, inadvertidamente, no mundo das 'conversas cor de rosa', sobretudo pelo facto de ter namorado com várias personalidades conhecidas como Kim Kardashian, Ariana Grande ou Kate Beckinsale.

Fruto desta crescente atenção exterior sobre a sua vida amorosa, Pete Davidson abordou o tema no podcast 'Real Ones' e confessou que "nos últimos dez anos, namorou com 12 mulheres".

"Não acho que isto seja um tema assim tão interessante, mas para algumas pessoas, parece ser mesmo importante. Este foi o tema sobre o qual todos falam sobre mim", desabafou.

Por fim, o humorista reforçou a visão que tem sobre a atenção dada à sua vida pessoal: "Ainda estou na casa dos vinte e já namorei com várias pessoas mas, por alguma razão, todos estes relacionamentos aparentam ser um tema importante para as pessoas".