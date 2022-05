Pedro Teixeira esteve no Algarve em gravações para a novela 'Festa é Festa e regressou a casa esta sexta-feira, cheio de saudades do filho, o pequeno Manuel.

Nas redes sociais, o ator destacou um vídeo do bebé, de oito meses, a gatinhar e na legenda afirmou: "A matar saudades do meu mais novo".

Recorde-se que o ator é ainda pai de Maria, de 11 anos, do relacionamento passado com Cláudia Vieira. Manuel nasceu da atual relação com Sara Matos.

