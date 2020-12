Rita Pereira e Guillaume Lalung celebraram este domingo, 27 de dezembro, o segundo aniversário do filho que têm em comum, o pequeno Lonô. Uma data que reuniu alguns familiares, festejos que foram destacados no Instagram.

"Quando o meu filho recebe uma ligação no FaceTime da avó de França. Feliz aniversário, Lonô", escreveu o companheiro da atriz portuguesa na legenda de um vídeo que publicou na rede social.

De seguida, partilhou ainda uma fotografia em que aparece ao lado de Rita, de Lonô e do filho mais velho, fruto de uma relação anterior.

Quem também destacou este dia especial foi a atriz, que partilhou com os fãs o momento em que a família cantou os parabéns ao pequeno Lonô. Veja estas imagens na galeria.

