Helena Costa regressou esta quarta-feira a casa após ter sido operada a um tumor carcinoide, tendo mesmo retirado parte do pulmão. Ao sair do hospital, a atriz partilhou com os fãs que teria de permanecer longe das filhas, as gémeas Maria do Mar e Mercedes, de um ano, pelo facto de estas estarem com "pingo no nariz" e Helena não poder correr o risco de ficar doente.

Porém, na chegada a casa e depois de ouvir as suas meninas, a atriz, de 38 anos, não conseguiu resistir ao que o seu coração de mãe mandava e acabou por reencontrar-se com as meninas.

"Só me apetece chorar de tanta emoção", escreve Helena na legenda de um dos vídeos onde mostra a reação das filhas neste reencontro.

Para se proteger, é importante referir, Helena Costa esteve com duas máscaras no rosto enquanto matava saudades das filhas.

