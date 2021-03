Tiago Castro ficou conhecido com a personagem a que deu vida na série da TVI 'Morangos com Açúcar', nomeadamente, o Crómio. O ator voltou a reencontrar-se com Rita Pereira, com quem chegou a contracenar e os dois fizeram um vídeo hilariante que gerou bastante gargalhadas aos seguidores.

"A conversa com a Rita Pereira que faltava", afirmou Tiago na legenda da publicação.

Nesta conversa, Rita mostra o seu lado mais mau para com o amigo, mas claro, tudo na brincadeira.

Ora veja.

