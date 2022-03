Esta terça-feira, durante e cerimónia em homenagem ao príncipe Filipe que aconteceu na Abadia de Westminster, em Londres, a princesa Beatrice e princesa Charlotte protagonizaram um momento de grande ternura.

Enquanto cantavam, as duas trocaram olhares e sorrisos em breves segundos que não passaram despercebidos e estão a derreter as redes sociais.

Beatrice, note-se, é filha do príncipe André. Já Charlotte nasceu do casamento do príncipe William com Kate Middleton.

