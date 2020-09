Georgina Rodríguez é um dos muitos nomes conhecidos que estão na lista de presenças do Festival de Cinema de Veneza. A namorada de Cristiano Ronaldo voltou a 'bilhar' no evento e a captar todas as atenções.

Depois de terem sido revelados os primeiros looks usados no festival, Georgina destacou na sua página de Instagram um vídeo que reúne os 'melhores momentos' da sua chegada ao local.

A companheira de CR7 deslumbrou na passadeira vermelha e os flashs não pararam de disparar.

Veja o momento no vídeo que está na publicação abaixo:

