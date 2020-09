Depois do look de chegada e do vestido comprido em tons cor-de-rosa claro, eis que Georgina Rodríguez volta a encantar na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Veneza.

Ainda no segundo dia do festival, a namorada de Cristiano Ronaldo voltou a trocar de modelito. A sua escolha recaiu desta vez sobre um elegante vestido preto repleto de brilhantes. Justa ao corpo, a peça realçou as suas curvas e deu destaque às suas pernas definidas com uma super racha.

Veja na galeria as imagens que mostram o look completo.

Leia Também: Foi este o look de Georgina Rodríguez na chegada ao Festival de Veneza

Leia Também: Georgina Rodríguez deslumbrante na 'red carpet' do Festival de Veneza