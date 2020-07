O príncipe Carlos viveu um momento inédito numa visita oficial, esta quarta-feira, 8 de julho, à cadeia de supermercado Asda.

Durante o evento, o herdeiro ao trono britânico e a mulher, Camila, duquesa da Cornualha, estiveram à conversa com alguns funcionários. E foi precisamente enquanto conversavam com um dos funcionários que o príncipe foi surpreendido com o homem a desmaiar à sua frente.

O membro da realeza ficou em choque, a olhar durante algum tempo para o homem enquanto os colegas e seguranças rapidamente se deslocaram para o socorrer.

Entretanto, como pode ver no vídeo que já está a circular na Internet, o filho mais velho da rainha Isabel II acabou por seguir em frente e falar com outro funcionário.

Depois de o homem recuperar os sentidos, o príncipe Carlos voltou para junto do mesmo e trocaram algumas palavras.

