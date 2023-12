Mickael Carreira partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um momento repleto de ternura e amor. Trata-se de um vídeo no qual surge a cantar com a filha mais velha, a pequena Beatriz, de seis anos.

"É a minha maior fã e é tão bom vê-la assim feliz a cantar", começa por escrever na sua página de Instagram.

"Faz-me lembrar quando tinha a mesma idade e tantos sonhos. A minha princesa já sabe a letra… e vocês?", questiona, por fim, referindo-se ao novo tema com Matias Damásio, 'Pelos Cantos do Mundo'.

Veja o vídeo na galeria.

Importa recordar que Mickael Carreira e Laura Figueiredo foram pais pela segunda vez em julho deste ano, após o nascimento de Gabriel em julho.