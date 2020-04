Em casa de quarentena, à semelhança da maioria das pessoas, Manuel Melo tem aproveitado a companhia do filho bebé, o pequeno Martim, fruto do relacionamento do apresentador com Sofia Fernandes.

Ora, esta quarta-feira, dia 22, Manuel partilhou na sua conta de Instagram um vídeo muito ternurento no qual mostra o menino a dar os primeiros passos.

"O Martim já anda, já anda muito, já abre gavetas, armários, desarruma, mas curiosamente arruma outra vez depois de brincar, saiu todo à mãe", afirmou na legenda da publicação.

Veja o momento de seguida assim como imagens do bebé na galeria.

