Lionel Messi está a desfrutar de uns dias de descanso e decidiu passear com a família.

De acordo com alguns meios internacionais, o futebolista foi 'apanhado' na Disney com a mulher, Antonela Roccuzzo, e os três filhos, Thiago, Ciro e Mateo.

"Vou ficar mais alguns dias em Miami porque as crianças têm escola, mas depois irei para a Argentina para desfrutar das férias com a minha família e amigos", tinha já dito anteriormente o jogador de futebol após a vitória contra o Brasil.

E este sábado, um vídeo do futebolista tornou-se viral nas redes sociais. Isto porque apesar do look casual para tentar passar despercebido, Messi acabou por ser reconhecido no parque temático na Flórida e reagiu com um sorriso.