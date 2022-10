Os meninos estavam no carro a cantar a música 'True Love', do falecido rapper XXXTENTACION e do pai das crianças, Kanye West, agora conhecido como Ye.

Kim Kardashian partilhou um novo vídeo no Instagram, desta vez protagonizado pelos filhos mais novos, Chicago, de quatro anos, e Psalm, de três. No vídeo, a pequena Chicago aparece a corrigir o irmão, que canta a música 'True Love', do falecido rapper XXXTENTACION e do pai das crianças, Kanye West, agora conhecido como Ye. "Eles são tão fofos", disse a mamã 'babada', confessando de seguida que não resistiu em partilhar este momento com os seguidores. Veja as imagens na galeria. De recordar que Kim e o 'ex', Ye, são ainda pais de North, de nove anos, e Saint, de seis. Leia Também: Kanye West criticou looks de Kim Kardashian. Celebridade mostra mensagens