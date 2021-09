Aos poucos, Katia Aveiro vai construindo a casa dos seus sonhos em Gramado, no Brasil, para onde foi viver depois de ter conhecido o seu grande amor, Alexandre Bertolucci Jr., que é brasileiro.

Na sua conta de Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo tem vindo a partilhar pormenores da decoração com os seus seguidores.

Esta semana o seu closet ficou quase concluído e Katia revelou os pormenores do mesmo num vídeo que poderá ver na galeria.

Note-se que Katia vive com o companheiro, com o filho Dinis, fruto do anterior relacionamento José Pereira e ainda com a pequena Valentina, que nasceu da atual relação com Alexandre. A empresária é também mãe de Rodrigo, que está a viver em Portugal.

