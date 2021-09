Desde que assumiu publicamente a relação com Alexandre Bertolucci Jr., com quem tem uma filha em comum, Katia Aveiro faz questão de mostrar como está apaixonada. Ainda esta quinta-feira, a empresária voltou a declarar-se ao seu amor.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, ao lado de uma fotografia de ambos, escreveu:

"Que te apareça alguém onde te sintas tu. Alguém que seja lar aconchegante para os teus sentimentos. Que te toque e te traga segurança, que entrelace as mãos com as tuas e que apenas desperte em ti emoções há muito tempo adormecidas. Alguém que te faça bem porque amor só é amor de verdade se te ajuda a crescer. Que cujo olhar te faça mergulhar em um sorriso infinito. Porque tu mereces".

Uma carinhosa mensagem que rapidamente captou a atenção de muitos seguidores. Veja todas as reações na publicação abaixo:

