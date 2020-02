Juntamente com João Paulo Sousa e Joana Barrios, João Baião assumiu a condução d'O Programa da Cristina' desta segunda-feira. Na ausência da habitual anfitriã, o apresentador contagiou os telespectadores com a sua boa disposição e acabou inclusive por protagonizar um momento caricato ao cair em direto.

Enquanto subia alguns degraus, dirigindo-se à porta, João Baião, que estava disfarçado de empregada doméstica, tropeçou e acabou por cair.

O momento suscitou grandes gargalhadas e foi também destacado nas redes sociais do programa. Recorde na galeria.

