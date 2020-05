Por causa do espetáculo que ambas deram no intervalo do Super Bowl.

Jennifer Lopez e Shakira são duras rainhas latinas, disso não há dúvida. Se bem se lembra, as artistas deram um espetáculo no intervalo do Super Bowl em fevereiro deste ano. Ora, para este grande momento, um dos mais importantes das suas carreiras, houve uma enorme preparação a nível de canto e de dança. Na sua conta de Instagram, J.Lo recordou precisamente esta fase mais agitada, aproveitando para partilhar vários vídeos relativos a ensaios. Num deles, esta ensina Shakira a abanar bem o rabiosque, tendo em conta que este movimento fazia parte de uma das suas coreografias. Veja os vídeos na publicação de seguida: Leia Também: Jennifer Lopez fala sobre anel que recebeu de Ben Affleck. Valia milhões Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.