Jennifer Lopez encontra-se, atualmente, noiva de Alex Rodriguez, no entanto, a vida da artista foi marcada por vários relacionamentos, um deles com Ben Affleck, de quem também ficou noiva.

Na altura, conforme nota a revista Cosmopolitan, um dos 'pormenores' que mais chamou a atenção foi o anel de compromisso oferecido pelo ator, corria o ano de 2004.

Tratou-se de um diamante cor-de-rosa de Harry Winston no valor de 2,5 milhões de dólares, aproximadamente, 2,3 milhões de euros.

Jennifer falou sobre a jóia durante uma recente entrevista, na qual recordou o dia em que conheceu um dos seus ídolos: Barbra Streisand.

"Conheci-a numa festa dos Óscares, há anos, na altura estava noiva do Ben Affleck e ela estava curiosa com o diamante, algo que não sabia. Ele tinha-me dado um diamante cor-de-rosa do qual a imprensa falou muito. Ela veio ter comigo e disse, 'posso ver o teu anel?' Fez-me perguntas acerca do anel, e acerca de mim. Pensei que era algo estranho esta coisa de ser famosa", confessou.

