Jennifer Lopez espera casar-se com Alex Rodriguez em Itália "logo após as coisas voltarem ao normal", como relatam os meios de comunicação internacionais.

A artista estava pronta parta subir de novo ao altar e trocar as alianças com o noivo no verão, mas por causa da pandemia da Covid-19 viu-se obrigada a adiar os planos.

"Estava tudo planeado e pago. Eles, obviamente, tiveram de adiar devido ao coronavírus. Mas a Jennifer Lopez quer casar-se com o Alex logo após as coisas voltarem ao normal. Ela quer casar-se com ele e celebrar o amor deles na presença da família e amigos mais próximos", disse uma fonte à Us Weekly.

Recorde-se que, recentemente, a própria cantora já tinha explicado que os planos do casamento foram alterados por causa da pandemia.

