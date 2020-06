Rita Pereira está de férias no Algarve. Tratam-se de dias de descanso em família, onde esta conta com a companhia do namorado, Guillaume Lalung, do filho do casal, Lonô, do enteado, da sua irmã, Joana Pereira, e ainda do amigo Nelson Freitas.

A atriz tem partilhado nas redes sociais os melhores momentos destas férias e, para espanto dos fãs, sem esconder o rosto da sua irmã.

Joana decidiu recentemente tornar a sua imagem pública e abrir o Instagram aos fãs, ganhando agora especial destaque na conta da irmã.

Aliás, entre as publicações de Rita Pereira que mais estão a dar que falar está um vídeo onde esta mostra as curvas de sonho da sua irmã.

