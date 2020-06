Foi há precisamente 10 dias que no dia 6 de junho os seguidores de Rita Pereira forma surpreendidos com uma decisão inesperada. A irmã da atriz decidiu sair do anonimato e tornar a sua imagem pública.

Joana Pereira, que até aqui nunca tinha aparecido em público, criou uma nova conta de Instagram e decidiu 'abri-la' aos seguidores.

"É chegado o momento de agradecer à pessoa mais importante da minha vida (a seguir ao Lonô, claro! Desculpa aí mana, mas passámos para segundo plano. À pessoa que sempre me admirou e apoiou a seguir o meu caminho tal como eu escolhi segui-lo. À pessoa que sempre me permitiu escolher entre o anonimato ou não", começou por escrever Joana na legenda de uma publicação onde confirma que pretende agora tornar pública a sua imagem.

"E que agora, com todo o amor que nos carateriza, me incentiva a transmitir-vos um pouco de mim e do que, habitualmente, partilho com os meus! Acredito que a felicidade é feita de partilhas e que todos nós somos mais e melhores na troca de vivências e experiências de vida", completa.

Passados 10 dias da estreia de Joana Pereira no Instagram, é fácil perceber que esta já é um sucesso ente os fãs. São já mais de oito mil os seus seguidores.

Ainda não conhece a irmã de Rita Pereira? Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Tal mãe, tal filho! Rita Pereira em pandã com o pequeno Lonô