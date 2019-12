Achava que já sabia tudo sobre a festa do 50º aniversário de Sean Combs? Podemos garantir-lhe que está enganado, há um novo vídeo do evento que não vai querer perder.

As imagens em causa mostram Leonardo DiCaprio, 45 anos, a dominar a pista de dança ao lado da sua namorada, a jovem modelo Camila Morrone, de 23 anos.

Porém, não é a sua companhia na pista o que está a tornar as imagens virais. A motivar as milhares de partilhas nas redes sociais está a hilariante forma de dançar do ator.

Está preparado para este momento de diversão? Espreite as imagens.

