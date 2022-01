Esta sexta-feira, dia 28, é um dia especial para Helena Coelho. A apresentadora e digital influencer viajou pela primeira vez de avião com a filha, Íris, de dez meses.

Na hora do embarque, a bebé fez as delícias de uma assistente de bordo e teve inclusive direito a uma visita ao cockpit, como pode ver no vídeo em baixo.

Vale referir que o destino da viagem é Madrid, onde vive o irmão de Helena Coelho.

