Jéssica Antunes partilhou esta quarta-feira com os seus seguidores do Instagram as primeiras imagens de uma ousada sessão fotográfica com a qual decidiu assinalar os últimos meses de gravidez.

"As fotografias ficaram lindas", garante a antiga concorrente de 'Big Brother 2021' ao partilhar um vídeo do momento em que posou completamente nua para a câmara.

Após mostrar as imagens, Jéssica falou aos seguidores sobre esta experiência e desmistificou o tema.

"Nós estamos completamente a nu na sessão, mas protegidas ao mesmo tempo. Acho que é uma recordação incrível. Todo o preconceito que existe à volta do nudismo na gravidez ficou ultrapassado e com este tipo de sessão fotográfica, com profissionais que percebem do assunto, e que fazem tudo de uma maneira muito bonita, nada se torna banal", assegura.

Jéssica revela ainda que Rui Figueiredo, pai do bebé, também esteve presente no momento em que as fotos foram realizadas. "O ambiente foi super descontraído e nem sequer me lembrei que estava nua na sessão", completa a futura mamã.

Recorde-se que Jéssica e Rui aguardam a chegada de um menino, Isaac.

