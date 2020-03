Manuel Luís Goucha e o marido, Rui Oliveira, viajaram esta quarta-feira, dia 4, para Londres. Prontos a aterrar no país de sua majestade, o casal não resistiu a gravar um vídeo hilariante onde brincam com o coronavírus.

"Oh Manuel Luís, já viste que o nosso vizinho aqui do lado direito já caiu para o lado", começa por brincar Rui Oliveira ao filmar um passageiro que adormeceu no lugar.

"Mete a máscara, bebe um bocado de desinfectante", acrescentou, provocando a gargalhada do grande protagonsita das manhãs da TVI.

As imagens geraram críticas por parte de alguns internautas, que não gostaram de ver o casal brincar com aquilo que consideram ser "um assunto sério".

"É muito triste gozarem com coisas muito sérias, que todos podemos vir a sofrer", lamentou uma internauta, que acabou por merecer resposta por parte de Goucha.

"Acha mesmo? Eu não, há que aligeirar", defendeu.

Veja o vídeo que deu origem à polémica.

Leia Também: Coincidência ou sintonia? Goucha e Cristina Ferreira vestem a mesma cor